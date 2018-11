L’Italia affronta questa sera l’ultimo impegno di Nations League contro il Portogallo per giocarsi le residue possibilità di approdare alla Final Four di Giugno e poter staccare, con anticipo, il biglietto per Euro 2020.

Mancini vuole una squadra di attacco, essendo libero da rischi retrocessione, per poter giocarsi il tutto per tutto sospinto dal Meazza gremito come nelle grandissime occasioni.

I dubbi per il CT sono tutti in avanti con Immobile favorito a giocare in attacco con Insigne e Chiesa.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Mario Rui; Ruben Neves, W.Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma. Commissario tecnico:Fernando Santos.

fc