Italia-Liechtenstein, vendita dei biglietti del Tardini

Sono in vendita i biglietti per assistere al primo match di European Qualifiers della Nazionale, che gli Azzurri di Mancini disputeranno contro il Liechtenstein martedì 26 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.

Tante le promozioni per i tifosi azzurri, che potranno acquistare i tagliandi presso i punti vendita Listicket (clicca qui), su questo sito (clicca qui) e su www.ticketone.it.

Biglietti e prezzi

I prezzi dei tagliandi, comprensivi di prevendita, sono i seguenti:

ITALIA-LIECHTENSTEIN (Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma – martedì 26 marzo, ore 20.45)

TRIBUNA CENTRALE PETITOT

Euro 50,00

TRIBUNA CENTRALE PETITOT RIDOTTO

Euro 35,00

TRIBUNA CENTRALE PETITOT RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25,00

TRIBUNA LATERALE PETITOT

Euro 35,00

TRIBUNA LATERALE PETITOT RIDOTTO

Euro 25,00

TRIBUNA LATERALE PETITOT RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 18,00

-TRIBUNA LATERALE PETITOT RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA CENTRALE EST

Euro 25,00

TRIBUNA CENTRALE EST RIDOTTO

Euro 18,00

TRIBUNA CENTRALE EST RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 12,00

TRIBUNA CENTRALE EST RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

CURVE

Euro 10,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 23 marzo 2001), agli Over 65 (nati prima del 23 marzo 1954) e ai possessori della fidelity card del Parma Calcio (Fidelity Parma Calcio 1913).

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino a 12 anni (nati dopo il 26 marzo 2007) e sono acquistabili solo ed esclusivamente se l’accompagnatore del minore è in possesso di un tagliando intero o ridotto Donne/Under 18/Over 65.

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori di card Vivo Azzurro.

Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso da venerdì 22 febbraio a venerdì 8 marzo a questo indirizzo (http://accreditations.figc.it/dise/), fino ad esaurimento dei posti disponibili e a condizione di essersi registrati allo stesso link entro giovedì 21 febbraio.

Tessere federali e tessere C.O.N.I. (aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere C.O.N.I. valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla Tribuna d’Onore previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il Botteghino dello Stadio “Tardini” sito in Viale San Michele il giorno 25 marzo 2019 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, altrimenti alla Tribuna Laterale Petitot.

Tessere federali e tessere C.O.N.I. (non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere C.O.N.I. valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore, avranno accesso alla Tribuna Laterale Petitot a presentazione della tessera personale e previo ritiro della contromarca – fino ad esaurimento posti disponibili – presso il Botteghino dello Stadio “Tardini” sito in Viale San Michele il giorno 25 marzo 2019 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18