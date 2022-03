Italia, febbre azzurra per il play off con la Macedonia a Palermo

Cresce la febbre azzurra per il play off che l’Italia affronterà contro la Macedonia del Nord con sede del match il Barbera di Palermo.

Esauriti. Terminati. Anzi, polverizzati. Dopo poco meno di due ore lo stadio Renzo Barbera è già andato sold out per la partita tra Italia e Macedonia del Nord. Il match, valido per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Palermo soffre per la mancanza di grande calcio. Così la voglia di azzurro è stata straripante: appena è stato dato il via alla vendita libera, alle 12, i biglietti sono andati a ruba. Fino a raggiungere la quota massima.