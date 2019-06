Italia-Bosnia, Mancini punta ancora su Belotti

Italia in campo contro la Bosnia alla ricerca del quarto successo in altrettanti incontri per le qualificazioni ad Euro 2020.

Nonostante Quagliarella scalpiti sarà Belotti il perno dell’attacco con Insigne e Bernardeschi ai lati.

in porta Sirigu mentre centrocampo di qualità confermato con Verratti, Jorginho e Barella.

Pjanic e Dzeko confermati titolari nella Bosni obbligata a vincere per sperare di qualificarsi almeno come seconda nel girone che vede per ora la Finlandia in piazza d’onore.

PROBABILI FORMAZIONI:

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic. Allenatore: Prosinecki.