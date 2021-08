Italexit a Rapallo per la campagna No Green Pass

Sabato 21 agosto si è tenuto in Piazza Garibaldi a Rapallo il primo banchetto cittadino contro il Green Pass da parte di Italexit per l’Italia.

Italexit è il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dall’Unione Europea, nell’ambito della campagna nazionale promossa dal partito che ha già raccolto il dissenso verso il certificato verde di centinaia di migliaia di cittadini in tutto il Paese.

“Nonostante – spiegano dalla segreteria provinciale genovese e del Tigullio di Italexit – le inattese e insolite difficoltà incontrate presso gli uffici comunali per ottenere l’occupazione del suolo pubblico, che hanno dato campo a un po’ di cattivi pensieri, la raccolta firme ha avuto un ottimo impatto sulla cittadinanza e sui turisti, scatenando inoltre un forte interesse riguardo le nostre prossime iniziative, come manifestazioni e banchetti in merito alle attuali gravi problematiche sociali.”

“Per questo motivo – concludono dal coordinamento regionale – ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione, i simpatizzanti, gli attivisti e tutto il reparto organizzativo del Circolo Provinciale di Genova per l’impegno profuso per ottenere questo successo.”