IT capitolo due. L’anteprima negli UCI Cinemas

Il 4 settembre In tutti gli UCI Cinemas arriva la maratona dedicata a IT con la proiezione in anteprima di “IT CAPITOLO DUE”

Con l’acquisto di un solo biglietto, i fans del re dell’horror potranno assistere a partire dalle 21:00 alla proiezione di IT, seguita dall’anteprima di IT CAPITOLO DUE alle 00:01. Partecipando al concorso “Che forma ha la tua paura” gli spettatori riceveranno subito uno sconto del 30% valido nei Mondadori Store per l’acquisto di DVD o Blu-Ray Warner Bros. di film o serie tv tratti dalle opere di Stephen King e avranno la possibilità di vincere un’esclusiva illustrazione di Davide Bart Salvemini, oltre a partecipare all’estrazione di 15 kit EMP. Inoltre registrando il biglietto per le proiezioni sul sito https://it2.ucicinemas.it/ gli spettatori UCI potranno vincere un fantastico soggiorno al Gardaland Magic Hotel.

Il 4 settembre alle ore 21:00 arriva in tutte le 50 multisale del Circuito UCI la maratona dedicata all’iconico Pennywise nato dalla penna di Stephen King, con la proiezione di IT, seguita dall’anteprima di IT CAPITOLO DUE.

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE”, la conclusione del film horror di maggior incasso di tutti i tempi (oltre 700 milioni di dollari a livello globale). Il film è infatti il sequel del grande successo di critica e box office del 2007 “IT”, sempre di Muschietti; ridefinendo e trascendendo il genere horror, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo.

James McAvoy (“Split”, “Glass”) interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty”, “Mama”) è Beverly; Bill Hader (“Barry” della HBO, “The Skeleton Twins”) ritrae Richie; Isaiah Mustafa (“Shadowhunters: The Mortal Instruments” in TV) è Mike; Jay Ryan (“Mary Kills People” in TV) interpreta Ben; James Ransone (“The Wire” della HBO) è Eddie, e Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise. Andy Bean (“Allegiant”, Starz “Power”) è Stanley, mentre tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike e Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie.

Le multisala UCI che proietteranno la maratona di IT il 4 settembre a partire dalle 21:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Gualtieri.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA – IT

Ottobre 1988, nella cittadina di Derry. Il piccolo Georgie esce di casa nella pioggia per far navigare la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy, costretto a casa dall’influenza. La barchetta scorre per i rivoli lungo i marciapiedi, ma finisce in uno scolo che conduce alla rete fognaria. Georgie, contrariato, si china a guardare nella feritoia e incontra lo sguardo del bizzarro clown che abita nelle fogne, Pennywise. Per quanto strano sia trovare un clown in quel luogo, Georgie si intrattiene con lui sin quando il clown non lo addenta e lo cattura portandolo giù con sé. Giugno 1989. A Derry vige il coprifuoco a causa delle numerose sparizioni di persone, soprattutto bambini.

TRAMA – IT CAPITOLO DUE

Ventisette anni dopo che il Club dei Perdenti ha sconfitto Pennywise, lui è tornato nuovamente a terrorizzare la città di Derry. Oramai adulti, i Perdenti hanno da tempo scelto strade separate. Tuttavia le persone stanno scomparendo di nuovo, quindi Mike, l’unico del gruppo ad esser rimasto nella loro città natale, invoca gli altri a tornare a casa. Danneggiati dalle esperienze del passato, ognuno deve superare le proprie paure più profonde per distruggere Pennywise una volta per tutte … mettendosi tutti direttamente sul percorso del pagliaccio mutevole che è diventato più mortale che mai.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 500 schermi.