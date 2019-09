“Contemporaneamente”, musica bandistica e pittura

11° festival internazionale di musica bandistica e pittura “Contemporaneamente”

Vezzano Ligure 06/07 settembre 2019 Piazza del Popolo (Campo), Vezzano Ligure (SP)

INGRESSO GRATUITO

“Se durante un concerto avessimo la possibilità di osservare l’aria, mentre vibra simultaneamente influenzata dalle voci e dagli strumenti, con grande stupore vedremo colori organizzarsi e muoversi in essa.”

(A. Kircher)

Per l’undicesimo anno di fila, grazie al supporto del Comune di Vezzano Ligure e al patrocinio della Provincia della Spezia e della Pro Loco di Vezzano Ligure, torna il festival di musica bandistica e pittura “Contemporaneamente”. Di seguito il programma completo delle due giornate.

Venerdì 06 settembre 2019:

Ore 21.00 – Introduzione dell’XI festival “Contemporaneamente” a cura di Marino Tomà, a seguire concerto del Corpo musicale “G. Puccini” di Vezzano Ligure (SP) diretto dal Maestro Luca Bianchi.

Sabato 07 settembre 2019:

Ore 10.30 – Apertura dell’estemporanea di pittura con la direzione del Maestro Luciano Viani. Artisti partecipanti alla nona edizione:

– Vienna Basadonna

– Sara Bruni

– Sergio Carra

– Alessandro Favazza

– Gianni Framarin

– Valentina Marzi

– Valter Orlandi

– Luigi Pace

– Gica Paisan

– Anna Parasole

– Luciano Pieri

– Nadia Portunato

– Igor Ruggeri

– Sergio Scantamburlo

– Alessandra Zago

Ore 15.30 – Concentramento delle bande partecipanti in Piazza Centi e partenza in sfilata per Piazza del Popolo (Campo)

Ore 16.00 – Saluto del Sindaco Massimo Bertoni e presentazione dell’XI Festival “Contemporaneamente” a cura di Marino Tomà

Ore 16.30 – Inizio esibizioni in concerto delle bande:

dal Piemonte

Società Filarmonica Morozzese di Morozzo (CN)

Banda Musicale di Giaglione (TO)

dal Trentino Alto Adige

Banda Musicale di San Lorenzo e Dorsino (TN)

Ore 19.30 – Presentazione e asta di beneficenza delle opere pittoriche

Ore 21.00 – Esibizione, dal Piemonte, della Nuova Filarmonica Omegnese di omegna (VB)

Ore 22.00 Conferimento degli attestati di partecipazione alle bande e ai pittori

Tutte le foto e i video delle scorse edizioni si possono trovare ai seguenti link:

video https://www.youtube.com/user/bandagpuccini

Eventuali informazioni aggiuntive si possono trovare al seguente link http://www.bandagpuccini.it/XIfestival.html