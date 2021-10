Irruzione sede Cgil Roma, odg del Pd in Regione Liguria: sciogliere Forza Nuova

Anche il Consiglio regionale della Liguria potrebbe discutere, nella seduta di domani, dello scioglimento di Forza Nuova, dopo l’irruzione di sabato scorso nella sede della Cgil a Roma.

In linea con la mozione annunciata in Parlamento, il Pd proporrà un ordine del giorno “fuori sacco” per chiedere l’applicazione della legge Scelba.

Tuttavia, secondo il regolamento regionale, per essere discusso e messo ai voti già domani il documento necessita della sottoscrizione di tutti i gruppi componenti l’Assemblea legislativa della Liguria.

“Vedremo chi si tirerà indietro di fronte a questa richiesta di una risposta dello Stato nei confronti di soggetti eversivi – ha affermato il capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi – in tutto questo, spiace rilevare il silenzio del presidente della giunta, Giovanni Toti, che non è andato oltre alla condanna dei fatti ‘violenti di alcuni gruppi di no-vax’, senza una parola in più rispetto a quanto accaduto.

Un atteggiamento più simile a quello di Salvini e Meloni che non a quello di soggetti moderati e centristi che dice di voler rappresentare.

Spero che la gravità della situazione lo porti a esprimere una posizione netta”.