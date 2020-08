Santa Margherita Ligure: Irish Music Festival con Gens D’ys, Tom Stearn e Birkin Tree

Musiche irlandesi nella serata di sabato 29 agosto a Santa Margherita Ligure. L’Associazione Corelli presenta infatti l’Irish Music Festival, all’anfiteatro Bindi dei giardini a mare di piazza Martiri della Libertà, alle ore 21.15.

In programma l’esibizione di Gens D’ys, Tom Stearn e Birkin Tree, che proporranno uno spettacolo di danze e musiche tradizionali irlandesi.

Rinviato invece al periodo natalizio il concerto, inizialmente previsto per domenica 30 agosto, sempre nell’ambito dell’Irish Music Festival, nella chiesa di San Siro. Rinviata anche la prima edizione del Santa Latin Festival, rassegna di danze caraibiche, che era stata programmata per il fine settimana compreso tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

La kermesse, che slitta all’estate 2021, è posticipata nel rispetto dei protocolli di sicurezza attualmente in vigore per far fronte all’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19. Gli organizzatori ringraziano sin da ora l’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, per aver appoggiato un progetto così importante per il mondo delle danze caraibiche, e danno appuntamento al prossimo anno. ABov.