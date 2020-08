L’Amministrazione comunale di Recco ha dato il via al’ intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Faveto. Il tratto stradale attualmente presenta forti danneggiamenti e degrado dovuti all’usura, con ampie porzioni di asfalto distaccate che generano pericolose buche e creano impedimenti alla corretta viabilità su gomma. Il costo di questo intervento è di 33mila euro.

«Con l’asfaltatura di via Faveto ̶ commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ si rimette quindi in sicurezza una strada importante, che rischia di comportare situazioni di pericolo per i cittadini. L’intervento è anche necessario e doveroso per il decoro dell’area».

Il progetto, approvato nel corso dell’ultima riunione di giunta su proposta dell’assessore Peragallo, prevede anche lavori di pulizia a bordo strada e i seguenti interventi: formazione di sottofondo stradale per piazzola d’interscambio, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ricariche e/o rettifica pendenze, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto d’usura. ABov