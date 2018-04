Invito di Toti: Berlusconi visiterà Euroflora, a due passi dalla villa di Grillo

Il presidente della giunta regionale Giovanni Toti ha invitato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Euroflora. Quella che stamattina e’ nata soltanto come “una suggestione” nel giro di poche ore si e’ trasformata in un invito formale che il governatore ha rivolto all’ex Cavaliere.

Secondo quanto riferito, Berlusconi ha gia’ accettato volentieri l’invito di venire a Genova per visitare la mostra ai Parchi di Nervi in programma dal 21 aprile al 6 maggio: “Ora si tratta solo di far combaciare le agende e trovare la data migliore, probabilmente al termine delle campagne elettorali per le regionali di Molise e Friuli Venezia Giulia”.

Toti, intanto, e’ atteso da una due giorni romana durante la quale e’ altamente probabile che si incontri nuovamente con il leader del suo partito, dopo la rinnovata distensione dei rapporti come hanno confermato il colloquio della settimana scorsa per le elezioni comunali di Imperia e la cena di domenica ad Arcore.

La visita di Berlusconi avverra’ a due passi dalla villa di Beppe Grillo sulla collina dei vip a Sant’Ilario e non troppo distante dall’appartamentino di Matteo Salvini a Mulinetti (Recco).