Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul sentiero che collega Montallegro con Rapallo, per soccorrere un escursionista del ’44 che, per cause in via di accertamento, è caduto nella scarpata a fuoco del sentiero.

Grazie al cellulare è riuscito a chiamare i soccorsi.

Dal cielo è giunto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con il personale medico a bordo.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale con l’ambulanza.