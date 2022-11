Intervento dei vigili del fuoco poco fa alle 16.25, in via Acquarone – via Cancelliere in Città Alta a Genova per un possibile incendio in un’abitazione dalla quale esce del fumo.

Sul posto sono presenti un’autoscala ed altri mezzi VVF. Oltre ad un’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Blu di Castelletto.

Il traffico in zona risulta congestionato.

Notizia in aggiornamento

I video (si ringrazia Ramona Pascariu)