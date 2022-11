Serie A1, domani la super sfida Brescia – Pro Recco

La quarta giornata di campionato mette subito di fronte Pro Recco e Brescia. Domani in casa dei lombardi si rinnova la sfida che da un decennio mette in palio lo Scudetto. Fischio d’inizio alle ore 18 con diretta streaming su Eleven Sports: https://elevensports.com/it/view/event/cla2bn207hxrb0jgu4pcsyqnt

Per i biancocelesti comincia una settimana di fuoco che proseguirà martedì con l’esordio in Champions League nella tana dell’Olympiacos e terminerà sabato 19 con la Supercoppa Europea in casa del Sabadell, il primo trofeo di stagione. In dubbio il centroboa americano Ben Hallock, ancora fuori capitan Ivovic operato alla spalla a fine giugno.

“È una partita che vale qualcosa in più anche se siamo solo all’inizio della stagione – le parole dell’allenatore Sandro Sukno -. Vincere fuori casa ci darebbe un bel vantaggio per il campionato e i playoff -. Da poco più di un mese ci alleniamo tutti insieme, siamo pronti per affrontare questa sfida, fisicamente stiamo bene. Ci siamo allenati duramente in questo periodo, ci manca qualche partita in più rispetto al Brescia che ha già giocato un girone di Champions League e i playoff: può essere un piccolo vantaggio per loro da quel punto di vista, noi abbiamo svolto un common training con il Radnicki per preparare la parte tattica. La stagione scorsa è alle spalle, abbiamo cambiato poco, sia noi che loro, i due nuovi Fondelli e Iocchi Gratta si sono già integrati con i compagni e l’ambiente, e questo è certamente positivo rispetto agli anni precedenti quando la Pro Recco cambiava tanto durante l’estate”.

La gara di domani sarà diretta da Pinato e Colombo.