Interruzione idrica programmata il 9 giugno Comune di Camogli

Si comunica che, a causa di lavori di manutenzione programmata alla rete di distribuzione idrica, il giorno giovedì 9 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Camogli:

• Corso Giuseppe Mazzini (dal civ 16 al 123)

• Via Jacopo Ruffini (dal civ 12 al 34)

• Via Migliaro (dal civ 20 al civ 62)

• Via di Mezzo (civ 55 56 26 bis)

• Via Romana (civ 10 14 15)

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

