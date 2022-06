Mercato Orientale Genova: nuove aperture e un giugno a tema pesce

Genova – Il MOG Mercato Orientale Genova è fin dalla sua apertura lo specchio dell’evoluzione e della storia della città. Ecco perché da un lato diventa sempre più internazionale e, dall’altro, è sempre più in grado di intercettare le nuove tendenze nel mondo del food e wine. Le due nuove aperture sono un perfetto esempio di questa capacità di evolvere e raccontare. Tra le Cucine è già in attività Chakula Chema che conduce i visitatori tra le speziature del Centro Africa grazie a una proposta di piatti tradizionali del Kenya capaci di conquistare un pubblico molto ampio grazie anche alle versioni vegetariane e senza glutine. Tra gli ever green sempre in menu il Riso Biryani, un riso basmati profumato accompagnato da pollo al curry; i samosa, fagottini ripieni di carne speziata e ancora il Chapati, impasto basso simile alla piadina da condire con salsa di fagioli azuki al cocco.

Dal 13 giugno invece debutterà il nuovo format OPS… Coffee by Mistakes, ideato dallo specialista nel mondo dei caffè di alta qualità Andrea Cremone, miglior barista d’Italia 2019 per la rivista specializzata Bargiornale. Questa speciale caffetteria offrirà ai visitatori del MOG un’occasione unica: assistere in diretta alla tostatura del proprio caffè preferito, scegliere tra diversi monorigine 100% arabica (Cuba, Ecuador, Etiopia, Ruanda, Colombia, El Salvador solo per citarne alcuni), e spaziare tra diversi metodi di estrazione, dall’espresso al caffè filtro ottenuto attraverso il syphon, la caraffa, ma anche il caffè alla turca e il cold brew, classico, aromatizzato e nitro. A valorizzare ancora di più la proposta uno staff formato per permettere ai neofiti di approfondire questo variegato mondo e, nello stesso tempo, di rispondere alle domande degli appassionati. A completare la proposta un corredo di tè, tisane, cioccolate e gelati, prodotti di pasticceria fresca e cocktail a base caffè.

Le nuove aperture non sono però i soli motivi per venire al MOG nel prossimo giugno. Da lunedì 6 giugno infatti torna il Lunario, il progetto sulla stagionalità ideato in collaborazione con Enrica Monzani (A small kitchen in Genoa), che avrà come protagoniste le acciughe. L’approfondimento su questo pesce ha un forte valore culturale oltre che gastronomico, legato al commercio del sale che ha fatto di Genova uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Enrica Monzani porterà questi temi accanto a quelli più propriamente gastronomici, insegnando i trucchi per cucinarle sia fresche sia salate. Al seminario di sabato 11 giugno (ore 11 – Sala Superba con prenotazione tramite il sito del MOG) parteciperà anche un pescivendolo del Mercato Orientale per spiegare come riconoscere quelle più fresche e come conservarle mentre lo spazio dell’abbinamento sarà curato dal sommelier della Vineria del MOG Riccardo Germi.

Come sempre durante la settimana del Lunario le Cucine del MOG contribuiranno a interpretare il tema del mese con un piatto ideato per l’occasione: la new entry Chakula Chema proporrà il Simsim con acciughe salate; al Laboratorio Gastronomico Ligure il tortino con patate, acciughe e pomodorini; da Mi Rico Perù acciughe con salsa ceviche; per La Carne dal 1946 tartare con acciughe salate; da Bear and grill il Panino tonnato; spaghetti ai sapori di Liguria a Lo Scolapasta; Pizza romana con acciughe salate e capperi per Landi Pizza & Crunch. Menu dedicato per L’Ostaia de Zena: acciughe fritte, linguine aglio, peperoncino e acciughe nostrane per chiudere in dolcezza con il tiramisù dell’Osteria.

Questo non sarà però l’unico appuntamento dedicato al pesce perché martedì 21 giugno (ore 19) Bruno Jose del ristorante Glam Fish sarà protagonista di uno speciale evento in cui insegnerà a preparare il sushi (Shakemaki, Hot holls, Gunkan sake joe e Uramaki) che sarà poi gustato al momento. Prenotazione sul sito del MOG.

Lunario: la stagione nel piatto

Lunario è una parola antica, cara ai genovesi, che non indica solamente un calendario, ma un vero e proprio almanacco che tiene conto dei ritmi e dei bisogni della natura. Lunario da sempre rappresenta il diario ancestrale che lega il contadino alla terra e, contemporaneamente, il prodotto alla cucina.

Il MOG lo ha scelto per battezzare un nuovo progetto che si basa proprio sul rapporto tra cucina e agricoltura ed è costruito fin dall’inizio in un’ottica di filiera: una settimana al mese sarà valorizzato, spiegato e impiegato un prodotto di stagione, disponibile sui banchi del mercato che circondano la piazza del MOG. Da un lato questo sarà inquadrato in una proposta esperienziale e didattica grazie al seminario tenuto da Enrica Monzani che ne racconterà le specificità agronomiche, culturali e nutrizionali, anche attraverso abbinamenti stimolanti. Questa però è solo una parte del Lunario: lo stesso prodotto infatti, per tutta la settimana, potrà anche essere degustato nei menu predisposti dai food corner interni al MOG, in base alle diverse specificità, e al ristorante L’Ostaia de Zena. Cucine, ristorante e banchi del mercato segnaleranno reciprocamente l’iniziativa, con una logica di rete che nel Lunario è complementare alla stagionalità.

Il Lunario ci accompagnerà per tutto l’anno. Dopo le settimane dedicate a carciofo, basilico, formaggi dell’Appennino Ligure, prebuggiun e acciuga, assaggeremo i pomodori cuori di bue, la nocciola ligure misto Chiavari, le castagne della Val Bormida, la patata Quarantina e il cavolo gaggetta.

I protagonisti

Il MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar della Corte e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. La balconata del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli ) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini. Il Lunario è il progetto 2022 dedicato a stagionalità e cucina. Enrica Monzani è l’autrice del food blog A Small Kitchen in Genoa (www.asmallkitcheningenoa.com), la casa digitale, dove racconta – in italiano e in inglese – il suo viaggio personale attraverso la tradizione culinaria ligure. Dal 2017 Enrica apre le porte della sua cucina genovese e organizza corsi privati di cucina ligure per un pubblico internazionale. Collabora, in qualità di esperta di cucina ligure, con riviste e televisioni internazionali nonché con media e aziende locali.