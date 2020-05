In seguito ad un guasto sulla tubazione idrica, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Bobbio, da incrocio con via Montaldo fino al civ. 4 di via Piacenza.

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto per la tarda serata.

A comunicarlo è Iren Acqua.