Interruzione idrica ad Alassio: tecnici al lavoro

In seguito ad un danno causato da una macchina in manovra che ha danneggiato il contatore Enel che alimenta l’acqua ad Alassio, da mezzogiorno di oggi gli operatori e i tecnici della Sca sono impegnati per cercare di risolvere il problema. Purtroppo si tratta di un doppio intervento: uno da parte del gestore che fornisce l’energia elettrica che ha dovuto sostituire il contatore, e l’altro, quello degli operatori Sca per riallineare tutti gli impianti e fare le verifiche del caso.

A breve verrà ripristinato il servizio, è necessario attendere il tempo tecnico necessario al riempimento delle vasche per il ripristino totale dell’erogazione.