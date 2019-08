Primo weekend impegnativo per i reparto volo di VVF

Primo Week end di agosto decisamente impegnativo per il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova.

Questa mattina alle ore nove Drago 70 dirigeva su San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure per prestare soccorso ad un ciclista che a seguito di una caduta aveva riportato diversi traumi.

Quasi contemporaneamente Drago 65 era in volo verso Sestri Levante, sull’autostrada A12 per un incidente stradale: un mezzo pesante, per cause in via di accertamento ha investito una pattuglia della polizia stradale intenta, assieme al personale dell’autostrada a prestare soccorso ad un automobilista in panne. Ad avere la peggio un addetto delle Autostrade che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Nel primo pomeriggio sempre Drago 70 è stato impegnato per un trasporto ospedaliero dal nosocomio Sant’Andrea di La Spezia al San Martino di Genova.

Poco dopo Drago 65 invece è volato nella zona di Pallare in provincia di Savona: questa volta ad avere bisogno di soccorso una bimba di 13 anni rimasta coinvolta in un incidente equestre.

La bambina, assieme alla mamma è stata trasportata al Gaslini di Genova. Sempre contemporaneamente Drago 65 era diretto a Ne’ provincia di Genova: una donna di 90 anni è caduta da un pianoro per alcuni metri ed è stata trasportata al San Martino.

Ancora in piazzola e Drago 65 è nuovamente decollato per un randez vous al campo sportivo di Masone: un uomo di 77 anni dopo un lancio con il parapendio, in fase di atterraggio ha impattato con un Guard rial.

Anche per lui si è reso necessario il trasporto al San Martino di Genova.