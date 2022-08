Interrogazione di Garibaldi (Lega): salvaguardare piscina olimpionica di Sestri Levante

“Salvaguardare la piscina da 50 metri di Sestri Levante, unico impianto natatorio del Tigullio con dimensioni olimpioniche, che attira nuotatori di fama internazionale sul nostro territorio.

Ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria per sapere se siano a conoscenza della situazione e se siano state presentate richieste da parte del Comune per mantenere le relative attività sportive ed eventualmente avere un sostegno finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica della piscina e a un utilizzo più razionale degli approvvigionamenti idrici.

Infatti, i costi legati soprattutto ai consumi energetici sono destinati ad aumentare, ma i margini per migliorare l’efficienza energetica e promuovere un uso razionale dell’acqua sono ancora molti.

Ricordo che dopo il fallimento del precedente gestore, quello attuale ha proposto un piano per il riequilibrio finanziario che prevede, in sintesi, il pagamento delle bollette da parte del Comune, la trasformazione in un Acquapark/Acquafun, la realizzazione di due campi da paddle”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).