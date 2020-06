Inter-Samp, La Gumina: Gruppo unito verso la salvezza

Schierato a sorpresa al centro dell’attacco, Antonino La Gumina ha lottato su ogni pallone. Il numero 17 è stato autore di una prova generosa fino a quando Claudio Ranieri non lo ha sostituito con Federico Bonazzoli. «Sono contento per l’esordio dal primo minuto – ammette la punta -. Nel primo tempo siamo entrati un po’ scarichi ma nel secondo abbiamo fatto meglio, seguendo le indicazioni del mister, e infatti siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Inter e questo è importante».

Chiave. «Personalmente sto bene – continua -. Dopo aver superato il COVID-19, negli allenamenti stiamo spingendo molto ed è giusto così. Per raggiungere il nostro obiettivo ci sarà bisogno di tutti, siamo un gruppo molto unito. Quando si affrontano squadre forti, come l’Inter, bisogna partire a mille fin da subito: questa è la chiave per raggiungere ciò che ci siamo prefissati».