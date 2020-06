Inter-Samp, Thorsby: Sono molto contento per il gol

Morten Thorsby ancora una volta ha spaccato il contachilometri, ricevendo in premio il primo sigillo in blucerchiato.

Sebbene non sia stato utile per evitare la sconfitta a San Siro, è un riconoscimento ad uno di quei calciatori che in campo sudano fino all’ultima goccia. «Sono molto contento per il gol – dichiara dal “Meazza” il norvegese -, anche se devo dire che ho avuto un po’ di fortuna. Ero nel posto giusto al momento giusto».

Energia. Il numero 18 analizza così una gara dai due volti: «Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, ma nel primo avevamo troppa paura. Sapevamo che con l’Inter sarebbe stato difficile, perché è una buona squadra, ma siamo più forti di quello che abbiamo fatto vedere. La nostra è stata una buona reazione, però nelle prossime partite dovremo fare meglio. Più energia, meno paura».