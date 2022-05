Inter-Samp, i numeri e le statistiche della sfida di San Siro

Inter e Samp sono sono sfidate in 129 occasioni in Serie A: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 successi, contro 21 dei blucerchiati, completano il quadro 38 pareggi.

L’Inter è la squadra che ha vinto più gare di Serie A contro la Sampdoria (70) e quella che ha segnato di più ai blucerchiati (238). L’Inter ha vinto sette delle ultime nove partite di Serie A contro la Sampdoria, anche se ha ottenuto un solo successo nelle tre più recenti (1N, 1P). Inter e Sampdoria hanno pareggiato la gara d’andata e non impattano entrambe le sfide in una stagione di Serie A dal 2003/04. In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato. Dopo il pareggio nella gara d’andata, la Sampdoria può diventare al terza squadra contro cui l’Inter non trova successi né all’andata né al ritorno nel torneo in corso, dopo il Milan (1N, 1P) e l’Atalanta (2N). L’Inter ha vinto gli ultimi quattro match disputati nel girone di ritorno contro la Sampdoria: l’ultimo passo falso nerazzurro nella seconda parte di stagione risale all’aprile 2017, proprio a San Siro, quando la squadra di Marco Giampaolo sconfisse quella di Stefano Pioli.