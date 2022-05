Genoa, Grifone tra il sogno Gasperini ed il presente Blessin

Programmare già ora il futuro perchè il Genoa merita di tornare presto in serie A.

Bandiere ai balconi, maglie rossoblù allo stadio, una coreografia e un lungo corteo post partita verso piazza De Ferrari. Per salutare la Serie A, solo un arrivederci.

In tale ottica sembra che le idee della società siano, per ora, diverse. Da una parte Blazquez e in generale 777 Partners vogliosi di andare avanti con Blessin e il ds Spors, dall’altra il patron Zangrillo che spinge per quello che è il suo sogno: Gasperini.

Più probabile, per ora, che la direzione scelta dagli americani sia quella che verrà seguita