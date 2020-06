Inter-Samp, convocati: out Quagliarella

Serie A, rieccoci. Questa sera, domenica, la Sampdoria farà il suo nuovo debutto in campionato dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria. Appuntamento all’inedito orario delle 21.45 contro l’Inter in un San Siro a porte chiuse. In vista del recupero della 25.a giornata contro i nerazzurri, Claudio Ranieri ha lavorato con la squadra sugli ultimi dettagli. Al termine della seduta ha reso noti i nomi dei convocati: unici assenti Alex Ferrari e Fabio Quagliarella. Di seguito l’elenco completo dei 26 blucerchiati in partenza per Milano.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.