Genoa, partitella in famiglia: vincono Perin e compagni

Un bel clima. Per il sole che illumina i due archi che si estendono sulla Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, con il ritorno dei turisti, la riapertura delle seconde case e le crescenti presenze nelle strutture ricettive. E per l’atmosfera che regna nel gruppo squadra, prima della partita con il Parma sempre più nitida all’orizzonte. I preparativi stanno procedendo spediti al ‘Gianluca Signorini’ per il match di martedì (ore 21:45) a porte chiuse. Didi Nicola e lo staff hanno dato pressione nei giorni scorsi alle sedute, senza tralasciare le analisi tecniche e il ricorso alla tecnologia per tenere tutti sulla corda. La seduta di allenamento svolta sabato mattina si è basata, dopo il riscaldamento in campo, su esercitazioni e cross, una lunga parentesi tattica e, dulcis in fundo, una partitella che ha visto imporsi i ‘gialli’ difesi da Perin. Domenica il gruppo timbrerà un altro appuntamento presso il centro sportivo di Pegli nell’antevigilia del rientro in campionato.