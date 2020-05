Insulti sui social, deputato genovese Rizzone (M5S) a governatore Toti: capra ignorante

“Capra ignorante!”.

E’ l’insulto pubblicato sui social network dal deputato genovese Marco Rizzone (M5S) al governatore ligure Giovanni Toti.

L’onorevole Rizzone ha poi rincarato la dose sulla sua pagina fb: “Ignorante o sciacallo?”.

La scintilla è stata la dichiarazione del governatore in cui, in sostanza, spiegava che il Governo Conte non è stato eletto da nessuno, mentre i governatori sono stati eletti dai cittadini.

“Questi insulti – ha dichiarato Giovanni Toti – mi sono arrivati da un deputato ligure grillino, che molto probabilmente nessuno di voi conosce per la sua scarsa azione e poca incisività romana a favore della Liguria.

Anche io personalmente non sapevo chi fosse.

Mi segnalano che faccia parte del tavolo M5S-PD per trovare (con fatica visto che doveva essere annunciato ieri) il mio avversario alle elezioni (quelle che non vogliono), nonostante lunedì riparta tutto il Paese.

Trovo assurdo che un rappresentante del nostro Parlamento non abbia altri argomenti per attaccare un avversario e si esprima come un bambino di terza elementare, con tutto il rispetto per il bambino.

E lo dico dopo giorni di intenso confronto e anche scontro politico tra Istituzioni, l’ultimo proprio questa notte, dove nessuno di noi è mai andato oltre o si è permesso di offendere.

Ci sono state discussioni accese ma sempre educate, com’è giusto che sia.

In effetti, ora che ci penso, tra i governatori non ci sono grillini. E vedendo questi personaggi capisco anche il perché.

Arrivare all’insulto così, dimostra tutta la loro bassa caratura politica che i liguri non meritano.

Uscite dal linguaggio social cari grillini e tornate alla realtà. Così magari vi rendete conto del disastro che state facendo in questo Paese”.