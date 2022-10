Instagramdown e account sospesi: cosa sta succedendo

Su Twitter hashtag #instagramdown è in tendenza

Instagram è di nuovo down. Tramite Twitter, moltissimi iscritti hanno segnalato la sospensione del proprio account senza un motivo con l’ hashtag #instagramdown che sta andando in tendenza.

Una volta entrati sul proprio profilo, si sono ritrovati di fronte la scritta: “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022. Hai 30 giorni per comunicare il tuo disaccordo con questa decisione”… “Il tuo account non rispetta le nostre linee guida della community. Se non riusciremo a confermare il tuo account, verrà disabilitato in modo permanente”.

L’utente non potrà, in questo modo più usare il social e il suo profilo non sarà visibile ai suoi follower.

Non è la prima volta che Meta fa “degli scherzetti” simili soprattutto con l’altra piattaforma social: Facebook.

Su tale social, Meta, ad esempio, ha fatto scomparire delle pagine, non dando una motivazione specifica, mettendo semplicemente la frase criptica “non rispetta le nostre linee guida della community”.

In tanti che non hanno ricevuto il “ban”, hanno in ogni caso delle difficoltà nell’aggiornare il feed e nel guardare e ascoltare le storie o sta perdendo follower.

Ma cosa sta succedendo? L’ipotesi più logica è che Instagram stia facendo una pulizia generale per eliminare tutti gli account fake ma che, per errore, stia anche sospendendo profili che risultano invece reali.

Altra causa, potrebbe essere un attacco hacker subito dal social network oppure un “bug”, un errore insito nel codice dello stesso Instagram.

Il consiglio è di fare attenzione a fare diversi tentativi di recupero del proprio profilo.

Proprio il provare diverse volte a recuperare foto, video e storie potrebbe ottenere l’effetto opposto, ovvero il blocco definitivo.

Nel mentre il social si è scusato con gli utenti che stanno avendo dei problemi con l’accesso. “Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram – si legge in una nota della società. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente”.

Giorni dure per Meta e le sue applicazioni. A livello di quotazione in Borsa, la società di Mark Zuckerberg è crollata.

Ma anche le app non scherzano. Nella mattinata del 25 ottobre gli utenti avevano segnalato grandissimi problemi nell’utilizzo di WhatsApp.

Per almeno tre ore l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia è andata fuori uso con il blocco dell’invio di messaggi e media.