Inizio anno col bel tempo in Liguria: le previsioni

Ieri, primo giorno dell’anno, è stata una giornata splendida dal punto di vista meteorologico in Liguria.

Il bel tempo proseguirà anche nei prossimi giorni.

In tanti si sono goduti un primo dell’anno, al mare, nelle località turistiche delle Riviere di Ponente e Levante. A Genova Boccadasse e Nervi sono state affollate.

La situazione andrà avanti, almeno, ancora per tutto il fine settimana.

E’ possibile che ci sia una leggera pioggerella nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, soprattutto nel centro, ma, poi, spazio, al bel tempo.

Le previsioni del Centro Meteo Arpal.

Oggi: la Liguria è esposta ad un flusso umido di origine marittima che favorisce il progressivo aumento della nuvolosità. Il cielo sarà soleggiato al mattino ma nel pomeriggio le nubi si faranno via via più consistenti soprattutto fino a coprire il cielo a fine giornata; non escludiamo isolate pioviggini la sera sul centro della regione. Venti deboli variabili con rinforzi da Nord sulla parte centrale al mattino; deboli tra da Sud-Est e Sud-Ovest da pomeriggio. Mare poco o localmente mosso su parte centrale al mattino.

Domani: le correnti umide da meridione rinforzano e portano una giornata grigia. Le nubi saranno accompagnate da deboli piogge in estensione dal centro al Levante mentre le schiarite, brevi e temporanee, resteranno confinate sull’imperiese. Venti deboli in rotazione attorno ad un minimo sul Golfo al mattino, tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a moderati dal pomeriggio. Mare poco mosso al mattino in aumento fino a mosso la sera.