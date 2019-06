Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A7, al km 127, fra Bolzaneto e Genova ovest, per incidente stradale.

Un autoarticolato, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e si è messo su un fianco occupando una corsia della carreggiata.

L’autista è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e sono in attesa della autogrù privata per la rimozione del mezzo pesante.

Sul posto polizia autostradale, 118 e ente autostrade