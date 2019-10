Incidente sull’Aurelia ad Ospedaletti: centauro a terra

Grave incidente, ieri, per un motociclista sulla via Aurelia a Ospedaletti, in provincia in Imperia.

Da una prima ricostruzione, l’uomo, stava percorrendo la via a bordo del suo scooter quando, dopo una curva, ha tamponato un furgone fermo in coda che a sua volta ha colpito la macchina che lo precedeva.

Ad avere la peggio il motociclista che nell’impatto è stato sbalzato dalla moto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con il centauro che è stato trasportato all’ospedale di Bordighera per una prima stabilizzazione.

Viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento in elicottero all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove è arrivato in codice rosso.