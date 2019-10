Daboc, la piattaforma digitale di baratto sociale

In un’epoca dove tutto è digitale anche il baratto può esserlo con Daboc! A Genova la piattaforma per lo scambio di competenze tra gli utenti

Oggi alle 16.00 a Genova Pegli il Daboc Day

Daboc è l’IDEA di 4 sorelle, nasce in un giorno qualunque riflettendo su come sarebbe stato più semplice se anziché pagare con denaro una competenza ci fosse stato un altro modo.

Siamo tutti connessi ma in realtà molto soli, le persone anziane vengano emarginate ma in realtà potrebbero essere ancora una risorsa e ormai ci si aiuta poco. Ecco come è nata l’idea del Baratto!!!Una pratica che può unire le persone e fa community.

Oggi tutto è pronto per il Daboc Day!

Daboc e CyberTribu sono lieti di invitare la cittadinanza ad un evento unico nel ponente genovese: il “Daboc Day” ovvero una giornata off-line con tanti protagonisti che affascineranno tutti con i loro interventi.

Le parole chiave di questa giornata sono: Ascolto/Conoscenza/Condivisione/Appartenenza.

Il valore dello scambio è mettere a disposizione della collettività conoscenze e competenze.

Cos’è il Daboc Day

È una giornata di interventi ed esperienze raccontate da persone iscritte alla piattaforma che desiderano condividere passioni e competenze con la community di Daboc.

Cosa si fa

Ci saranno relazioni su vari argomenti e si avrà la possibilità di scegliere il meeting che si preferisce! I temi di interesse comune sono così tanti che si potrà rimanere coinvolti tutto il pomeriggio.

Molti relatori porteranno le loro competenze professionali e non, tutti metteranno in gioco le loro passioni.

Gli interventi si svolgeranno in tre sale dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e avranno una durata di 50 minuti ciascuno.

A chi si rivolge

L’evento è dedicato agli adulti e non solo.

Per i più piccoli è riservata una sala nella quale potranno cimentarsi in esperienze green e sensoriali presentate dalle associazioni che collaborano con noi: il Nido dell’Orsa e il Comitato Pegli Bene Comune.

Dove si svolge

Il Daboc Day si svolgerà a Genova Pegli nelle quattro sale del loft della scuola di Danza Studio DYV Top in Piazza Zagora 3.

Quando si svolge

Sabato 12 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Programma della giornata

Meeting per adulti:

Sala A

-H 16 Matteo: Ci comportiamo nel modo migliore verso il nostro amico a 4 zampe? Aneddoti e verità sulla corretta gestione del cane.

-H 17 Eleonora: Dolori e vita quotidiana, tutto quello che non avete mai osato chiedere.

-H 18 Vincenzo: Usa la rete, non cadere nella rete, imparare a usare internet in modo sicuro.

Sala B

-H 16 Francesca: Un regalo della natura: il sapone fatto in casa.

-H 17 Alessandra: Sfatiamo i miti e leggende metropolitane in estetica e dermatologia.

Sala C

-H16 Gigliola: Test degli inestetismi estetici: la bellezza secondo Ippocrate.

-H 17 Gabriele: I pilastri dell’antiaging: cosa significa un invecchiamento di successo.

-H 18 Giorgia, Bruno e Luca: “Communi…care “: un incrocio tra inglese e italiano per definire ciò che siamo e facciamo: la comunicazione per integrare, promuovere e crescere.

Laboratori per i bambini:

Sala D

-H 16 Con le mani e con i piedi: un percorso tutto da scoprire. A cura del Nido dell’Orsa

-H 17:30 Dal riciclo nascono i fior- creiamo i fiori con i tappi di plastica. A cura del Comitato Pegli Bene Comune

Come si partecipa

Il programma del Daboc Day è riservato agli utenti di Daboc. Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.daboc.net.

Ci sarà la possibilità di iscriversi anche durante l’evento da una postazione web appositamente predisposta e avere qualsiasi chiarimento dallo staff circa l’uso della piattaforma.

L’evento è gratuito e la prenotazione non è necessaria.

Ma che cos’è Daboc?

La prima piattaforma dedicata al baratto sociale con lo scambio di competenze e professioni. La necessità di ridurre le spese le difficoltà economiche hanno portato negli ultimi tempi alla riscoperta dell’antica forma di scambio: il baratto. L’intento è di formare una comunità interessata ad intrecciare nuove relazioni e possibilità di scambio a seconda delle proprie competenze: se sei un professionista potrai scambiare la tua professione con quello di cui hai bisogno facendoti conoscere sulla piattaforma, oppure potrai scambiare ciò che sai fare anche se non sei un esperto.

Qualche esempio per capire meglio:

▪ Sei un programmatore hai desiderio di perdere qualche chilo crei lo scambio con uno specialista della nutrizione per il quale ad esempio potrai curare il suo sito in cambio di consigli alimentari

▪ Sei una persona che ha difficoltà a deambulare ma conosci l’arte del rammendo, puoi metterti in contatto con chi può portarti a casa la spesa o aiutarti in qualche faccenda domestica , in cambio di un paio di orli

Le possibilità sono infinite !!

Iscrivendoti al sito www.daboc.net potrai compilare il tuo “biglietto da visita” inserendo ciò che offri e quello che ti piacerebbe in cambio. Dopo che avrai inserito i tuoi dati ti verranno accreditare 10 kommute, la nostra moneta virtuale, che ti permetterà di effettuare i primi scambi sulla piattaforma gratuitamente, inoltre sul sito troverai articoli interessanti, video su come compilare il profilo, la bacheca che ti mostra gli utenti più vicino a te e le faq con le domande più ricorrenti.

La nostra piattaforma può essere visionata come app sul cellulare!!