Incidente A6, auto si ribalta tra Millesimo e Altare

Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona e precisamente la squadra 11 della Centrale è ieri intervenuto sulla Autostrada A6 al km 99 tra Millesimo e Altare, in direzione Savona per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura che, per cause sconosciute, si è ribaltata, la Squadra 11 sul posto ha provveduto a tagliare parte del tetto per immobilizzare poi ed estricare il conducente che si trovava alla guida, sul posto anche Ausiliari Viabilità, Polizia Stradale, Croce Rossa Italiana Millesimo, Automedica 118, e Soccorso Stradale.

L’intervento è durato circa 1 ora e mezzo con la corsia di sorpasso che è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.