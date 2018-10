Incidente A26: morto carbonizzato il conducente

Questa notte è avvenuto un gravissimo incidente sulla A26. Poco dopo le 2.30 i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A26, al Km 2 direzione sud, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento una vettura Suzuki Vitara ha perso il controllo e dopo aver urtato diverse volte si è incendiata all’interno della galleria Piero Grosso.

Il conducente non è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed è stato coinvolto nel rogo.

I pompieri non hanno potuto far altro che spegnere le fiamme che avvolgevano il veicolo.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico dalle 2.40 alle 4.35 con la riapertura di una corsia.

Non è stato possibile accertare le generalità della vittima.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.