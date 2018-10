Oltre il muro c’è… In corso la manifestazione in centro

Oltre un migliaio di persone si sono radunate questa mattina alle 9 davanti a Palazzo San Giorgio per protestare contro l’isolamento della Valpolcevera.

Alle 9.30 è partito il corteo di protesta indetto da un’aggregazione spontanea di cittadini di Certosa, Rivarolo e Bolzaneto. Alla testa del corteo, dietro allo striscione “Liberate la Valpolcevera” e “Oltre il ponte c’è…”, ci sono sfollati, commercianti, residenti e lavoratori delle aziende.

Tutti chiedono l’apertura delle strade di sponda, oltre a un potenziamento della sanità e una difesa dei posti di lavoro, mentre nel sottofondo la canzone dei Pink Floys ‘The Wall’ come a significare la presenza di un ‘muro virtuale’ che divide la città.

Dalla metropolitana di San Giorgio, il corteo tranisterà per via San Lorenzo per giungere in piazza De Ferrari, sotto al palazzo della Regione per poi risalire verso via Roma ed arrivare davanti alla Prefettura, fare un presidio.

Proprio in Prefettura all’interno ci sarà il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e la commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc, per fare il punto sul ponte.

Alministro, i manifestanti vorrebbero consegnare un modellino di Certosa (rappresentata da un muro sotto al ponte crollato).

Il corteo, effettuerà, poi, il percorso inverso.

Un nastro bianco e rossoè il simbolo della manifestazione.

In piazza De Ferarri sono state posizionate delle transenne per riprodurre la situazione di isolamento e divieto che vivono i residenti della Valpolcevera dal 14 agosto.

“Non è una manifestazione “contro” ma una manifestazione “per”, come hanno più volte puntualizzato gli organizzatori. “Una manifestazione per la Valpocevera, per avere due strade libere, per avere certezza della tutela del lavoro delle aziende di questa zona, per avere un pronto soccorso aperto almeno 12 ore in più” – si legge tra l’altro sul profilo Facebook degli organizzatori.