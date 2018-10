Crollo Morandi. Oggi dalle 9 corteo in centro città di Oltre il Ponte c’è

Oggi alle 9 in punto il raduno davanti a Palazzo San Giorgio. E’ il giorno del “mugugno” a voce alta forse mai voluto ma necessario a tenere alta l’attenzione di tutti concentrata sui disagi più vari causati a un bacino di 70mila abitanti dal tragico crollo del Ponte Morandi.

Il corteo della Valpocevera in centro per le vie della città è una manifestazione organizzata dal gruppo “Oltre il ponte c’è” insieme ai commercianti di Certosa e Bolzaneto pesantemente colpiti nelle proprie attività con fatturati calati di oltre il 70%. Insieme a loro gli sfollati di via Porro e Via Fillak e una delegazione di una ventina di studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Superiore “Gastaldi-Abba” del Plesso di Teglia, polo scolastico di pregio chiuso a tenaglia tra la Bassa e l’Alta Valpolcevera con immaginabili disagi di mobilità anche se ammortizzati dal “sistema navette bus” gratuite organizzato da Regione e Comune di Genova attingendo dal fondo di 2,8 milioni di Euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione poco più di un mese or sono per “Emergenza Scuola”. Un corteo senza bandiere nè simboli….almeno nelle intenzioni generali.

Dalla stazione della metropolitana di San Giorgio, il corteo transiterà per Via San Lorenzo, in Piazza De Ferrari davanti al palazzo della Regione per poi risalire verso Via Roma e quindi l’arrivo in Prefettura. E da lì partirà il percorso inverso. Un nastro bianco e rosso sarà il simbolo della manifestazione.

Nello stesse ore a Genova il Ministro delle Infrastruttare e Trasporti Danilo Toninelli incontrerà in Prefettura Violeta Bulc Commissario europeo per i Trasporti.

“Non è una manifestazione “contro” ma una manifestazione “per”, come hanno più volte ribadito gli organizzatori. “Una manifestazione per la Valpocevera, per avere due strade libere, per avere certezza della tutela del lavoro delle aziende di questa zona, per avere un pronto soccorso aperto almeno 12 ore in più” – si legge tra l’altro sul profilo Facebook degli organizzatori.

Marcello Di Meglio