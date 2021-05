Incidente a Legino, auto contro marciapiede

Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari

Questa mattina il Comando Provinciale VVF Savona è intervenuto a Legino Località La Rocca per un incidente stradale che ha vista coinvolta un autovettura che, per cause sconosciute, ma forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha impattato contro il marciapiede bordo strada.

Sul posto è intervenuta la Squadra 11 dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Centrale i cui uomini hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e spostato il veicolo dal marciapiede mediante l utilizzo di attrezzatura idonea in dotazione al Corpo in particolare del Vericello Manuale Tirfor.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili Urbani.