Incendio sopra Casarza Ligure, i VVF salvano 4 ragazzi

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo sul monte Tregin a Casarza Ligure.

Sul posto stanno operando due squadre VF con l’appoggio dell’autobotte, il Coordinamento Volontari della Protezione Civile Provincia di Genova ed gli elicotteri gestiti dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del fuoco.

Durante la prime fasi l’elicottero VF Drago ha tratto in salvo quattro ragazzi rimasti bloccati in un rifugio ed impossibilitati a mettersi in salvo per via dell’incendio.

