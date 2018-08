Incendio in località Cardini in atto opera di bonifica

Nel pomeriggio di ieri è ripreso l’incendio a Casarza Ligure in località Cardini. Più di venti volontari stanno operando da ore sul posto con i Vigili del Fuoco e con supporto aereo di un Canadair e di un elicottero regionale.

La zona è raggiungibile con difficoltà attraverso un percorso da effettuare con mezzi fuoristrada.

In questo momento stanno partendo dalle sedi altre squadre del levante ligure per cambio turno dei Volontari sul posto.

Ieri sera sul posto erano ancora presenti 18 Volontari dopo il cambio del personale. Fiamme attive al momento non ce ne sono, edè in corso la bonifica.

La bonifica di una pineta significa scavare lungo il perimetro dell’incendio per verificare che nello strato di aghi e torba (depositato da anni) il fuoco non si espanda.

Si tratta di zappare anche diverse decine di centimetri, operazione da estendere per centinaia di metri, come detto, lungo il perimetro. Una volta verificata la presenza di calore, con una termocamera, in questo strato sotterraneo, se si è riusciti a portare le manichette in zona (non più di qualche centinaio di metri da una strada dove possa arrivare un mezzo con modulo antincendio.

Questa mattina, dopo tutta la notte di lavoro, ecco un nuovo cambio di personale. Purtroppo le piogge in atto in Provincia, non ancora interessato la zona dell’incendio e si prosegue con l’operazione di bonifica.