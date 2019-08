Incendio casa in Carignano, vigile del fuoco salva anziana

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti in viale Aspromonte 15 per incendio appartamento. Le fiamme e il denso fumo generatosi in cucina hanno costretto un’anziana signora lì residente a rifugiarsi in una camera in attesa dei soccorsi.

Un vigile è riuscito a raggiungerla e le ha fatto indossare un apposito cappuccio per farle respirare l’aria della bombola e proteggerla dai prodotti tossici dell’incendio.

L’ha presa in braccio ed attraversando l’appartamento e scendendo le scale l’ha portata in salvo consegnandola alle cure del 118.

La signora è stata portata all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Dopo lo spegnimento dell’incendio è stato richiesto l’intervento del geometra del Comune di Genova per constatare l’agibilità della casa che presenta danni da calore e fumo.