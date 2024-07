Incendi nell’Imperiese: capannone agricolo e lavanderia in fiamme

Nella notte, i vigili del fuoco dell’Imperiese sono stati chiamati a intervenire per due distinti incendi che hanno colpito un capannone agricolo a Dolceacqua e una lavanderia a Vallecrosia.

Incendio a Dolceacqua: capannone agricolo distrutto

Il primo allarme è scattato intorno alle 23:00, quando un incendio è divampato all’interno di un capannone agricolo a Dolceacqua. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo e avviare le operazioni di bonifica. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio.

Incendio a Vallecrosia: danni ad una lavanderia

Un secondo incendio è scoppiato intorno alle 4:30 in una lavanderia in via San Rocco a Vallecrosia.

Parte dei macchinari è andata distrutta, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Anche in questo caso, non si sono registrati feriti o intossicati. Le indagini sono state avviate per stabilire le cause dell’incendio.

I due incendi avvenuti nella notte nell’Imperiese hanno richiesto un doppio intervento da parte dei vigili del fuoco, che sono riusciti a evitare danni ulteriori e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di entrambi i roghi.