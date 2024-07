Ermini al vertice società di Spinelli, Linea Condivisa al Pd: sospendetelo

“La segretaria Elly Schlein deve chiedere a David Ermini la sospensione dalla direzione nazionale del Partito democratico. Sarebbe un atto politico che toglierebbe ogni ambiguità e discussione, garantendo trasparenza e coerenza”.

Lo ha chiesto stamane il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale della Liguria, Gianni Pastorino, dopo le polemiche per la nomina di ieri del dem David Ermini a presidente di Spininvest, la holding del Gruppo Spinelli, avvenuta lo stesso giorno in cui i legali difensori di Sciò Aldo hanno chiesto la revoca dei domiciliari per il loro assistito, che da martedì 7 maggio è agli arresti per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova.

David Ermini, attuale membro della direzione nazionale del Partito Democratico, è stato commissario regionale del Pd in Liguria, deputato del Pd e vice presidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm).

“Ermini – ha aggiunto Pastorino – avrebbe dovuto autosospendersi dalla direzione nazionale del Partito democratico prima di assumere questo incarico la scelta di non farlo è contraddittoria e ci dispiace che non abbia avuto questa correttezza politica”.