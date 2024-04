Inaugurata ad Andora una personale di Rosanna La Spesa

Savona. 1 apr. Ad Andora a Palazzo Tagliaferro, nelle sale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi, è stata inaugurata la mostra “ E conchis Omnia” dell’artista Rosanna La Spesa; la personale resterà aperta fino al 10 giugno. Prendendo le mosse da una citazione di Erasmus Darwin la rassegna pone in intenso dialogo le opere in vetrofusione e terracotta dell’artista con il patrimonio mineralogico e di fossili del museo. La mostra, a cura di Christine Enrile, è stata inaugurata alla presenza del Sindaco Mauro De Michelis e dell’assessora alla cultura Maria Teresa Nasi.

L’artista, che ha iniziato il suo percorso artistico nel 1974, si esprime attraverso una ricerca continua realizzata attraverso i più diversi strumenti e mezzi dalla pittura alla ceramica, alla tecnica raku, con l’utilizzo dei più diversi materiali acciaio, vetro, oro e metalli. Realizza anche incisioni, opere in vetrofusione, creazione di gioielli in vetro ed oro, realizzazione di vetrate d’arredo, interessanti anche le sue termofusioni in vetro artistico. Nel suo curriculum anche opere a tema sacro, scenografie per la danza ed illustrazioni per libri. Alla base della sua poetica c’è la natura ed in particolare l’acqua, le pietre e le conchiglie fossili che ritornano spesso nella sua produzione. Amante della sperimentazione La Spesa ha sempre unito il suo lavoro a musica, teatro, danza e poesia, collaborando con tanti artisti come l’attore Jacopo Marchisio dei Cattivi Maestri, il cantautore Marcello Stefanelli e il suo gruppo e con Gianfranco Grisi in AequoReaVitrea. La mostra a cura di c/econtemporary di Milano è patrocinata dal Comune di Andora con la collaborazione del Comune di Andora e del Museo Mineralogico Dabroi di Palazzo Tagliaferro. Per avere maggiori informazioni sulla mostra, sull’artista e su Palazzo tagliaferro è possibile telefonare al numero 3489031514 oppure visitare il sito www.palazzotagliaferro.it

Claudio Almanzi