‘Ianua, Genova nel Medioevo’ racconta lo splendore della città. Tutto aprile

“Ianua, Genova nel medioevo”, un progetto culturale capeggiato da Antonio Musarra che permetterà di scoprire i tesori di un momento di grande splendore del capoluogo ligure.

Antonio Musarra, (nella foto, in primo piano, con il Professor Alessandro Barbero), 40 anni, è Professore Associato di Storia Medievale presso l’Università Sapienza di Roma, Fellow di Harvard, esperto, in particolare, di Storia marittima e navale, di Storia delle Crociate e dell’Oriente latino e di Storia francescana; autore di molte pubblicazioni scientifiche e testi divulgativi di successo su vari temi storiografici, molti dei quali correlati alla storia di Genova nel Medioevo (i suoi ultimi libri: 1492 – Diario del primo viaggio (Laterza), L’isola che non c’è – Geografie immaginarie fra Mediterraneo e Atlantico (Il Mulino).

Insieme con il professor Giacomo Montanari (38 anni, affermato storico dell’arte presso l’Università di Genova e noto coordinatore scientifico dei Rolli Days), Antonio Musarra è uno dei due giovani Dioscuri del rilancio culturale e d’immagine e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Genova e della Liguria.

Un ricco mese di aprile ci aspetta. Ecco il calendario di “Ianua. Genova nel Medioevo”

3 aprile, ore 15 – Visita guidata del Magistrato di Misericordia, Via dei Giustiniani 25/4

4 aprile, ore 16,30, Archivio di Stato – Lusso privato. Abiti e arredi dei genovesi tra XIII e XIV secolo, conferenza di Loredana Pessa. In collaborazione con l’Archivio di Stato di Genova

4 aprile, Museo Diocesano – Inaugurazione del Monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi (evento su invito)

5 aprile-31 dicembre, Museo Diocesano – Nuovo allestimento del Monumento funebre del cardinale Luca Fieschi. Apertura al pubblico

10 aprile, ore 15 – Visita guidata del Magistrato di Misericordia, Via dei Giustiniani 25/4

10 aprile, ore 16, Palazzo Ducale – Genova: frammenti di Medioevo, conferenze di Rita Vecchiattini e Daniela Pittaluga. Introduce: Stefano Musso. In collaborazione con l’Università degli Studi di Genova

17 aprile, ore 17, Palazzo Ducale – I porfidi e i marmi naturali. Storia antica e nuovi restauri della Cattedrale di Genova, conferenze di Clario di Fabio e Claudio Montagni. In collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri

17 aprile, ore 15 – Visita guidata del Magistrato di Misericordia, Via dei Giustiniani 25/4

19 aprile, ore 17,30, Sala Quadrivium – Presentazione de La Bibbia. Scrutate le scritture, edizioni San Paolo, nell’ambito del Festival Biblico 2024

20 aprile, ore 10,30, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Convegno “Agape, 1 Gv 4, 7-2”, nell’ambito del Festival Biblico 2024

20 aprile, ore 16, Chiesa di Santa Caterina da Genova – Presentazione di Mons. A. Raspanti, Bruciata d’amore. La vita e le opere di Santa Caterina da Genova, nell’ambito del Festival Biblico 2024

23 aprile, ore 17,30, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Del teatro nel Medioevo: alla scoperta di un presunto assente: la teatralità medievale, conferenza di Francesco Mosetti Casaretto e Luigi Maio. In collaborazione con il Centro Culturale San Paolo e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

24 aprile, ore 16,30, Archivio di Stato – I genovesi e la difesa di Costantinopoli, conferenza di Giustina Olgiati. In collaborazione con l’Archivio di Stato di Genova

24 aprile, ore 15 – Visita guidata del Magistrato di Misericordia, Via dei Giustiniani 25/4

30 aprile, ore 17,30, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Di eros e di agape: vicende amorose tardoantiche e medievali, conferenza di Edoardo Bona e Francesca Robusto. In collaborazione con il Centro Culturale San Paolo e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Marcello Di Meglio