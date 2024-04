Albaro, tragico incidente nella sera di Pasqua: muore centauro 48enne

Genova – Tragico incidente, poco prima delle 20, nella sera di Pasqua. Ad Albaro, nel levante genovese, un centauro si è schiantato contro delle auto parcheggiate.

Un 48enne, Gabriele Scazzola, abitante in via Zara, stava percorrendo via Righetti, in direzione levante, quando ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro le auto parcheggiate a bordo strada.

L’impatto è stato piuttosto violento e sul posto sono giunti in codice rosso i soccorsi con l’automedica Golf 3 e dell’ambulanza della Croce Gialla.

L’uomo è stato trovato in gravi condizioni ed in arresto cardiaco ed è stato trasportato al San Martino, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale con la sezione infortunistica per i rilievi del caso.