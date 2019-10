Inaugurata a Genova la 1^ Fiera d’Autunno

E’ oggi inugurata a Genova la 1^ Fiera dautunno, in programma fino a domenica 20 ottobre nel piano superiore del padiglione Blu.

Si tratta di una nuova manifestazione dello shopping, casa, beauty e buona tavola con 70 espositori presenti in fiera.

Fiera dautunno propone accurate lavorazioni in legno, dai tetti alle basculanti, ai parquet e porte, serramenti, ringhiere, cancelli e carpenteria metallica, trasformazioni super-rapide delle vecchie vasche da bagno in docce, impianti di sicurezza, e sistemi di risparmio energetico.

Sul fronte dell’arredo la scelta è variegata, dai materassi, letti e divani, ai mobili su misura, etnici e in teak per una scelta di qualità, alle linee più classiche.

Da Tibet e Mongolia arrivano alcuni pezzi antichi e dipinti a mano insieme ad oggetti di manifattura artigianale.

Per il giardino e gli spazi all’aperto ci sono i forni e i barbecue, gli arredi in legno e in ferro battuto; direttamente dall’Olanda arriva un ottimo assortimento di bulbi di tulipano.

E per una comoda ed efficiente gestione quotidiana della cucina ecco robot, depuratori di acqua e macchine per il caffè, pentole in ghisa smaltata, per le pulizie più accurate lavapavimenti, aspirapolvere e battitappeto.

Il tour del gusto, riservato ai buongustai, attraversa cannoli, cassate e pistacchi dalla Sicilia, mozzarelle di bufala campana, conserve, frutta secca e candita, salumi e formaggi di Norcia, specialità al tartufo, prodotti tipici liguri e sardi, birra artigianale di qualità, cucina romagnola e thai.

E per il benessere le terme di Genova e quelle di Acqui.

Nello shopping largo alla moda casual ed elegante e ai capi firmati, nella bigiotteria la novità arriva dal Brasile con i monili in capim dourado, meglio conosciuto come oro vegetale. Promozione speciale per i più piccini: due al prezzo di uno nell’area Mondobimbo con i morbidi giochi gonfiabili del mondo delle favole.

La manifestazione è ingresso gratuito con orari giovedì e venerdì dalle 15 alle 23, sabato dalle 11 alle 23 e domenica, giornata conclusiva, dalle 11 alle 21.30.

Parcheggio auto nei piazzali esterni ai padiglioni al costo di 5 Euro.