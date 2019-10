Altro caso di dengue a Genova: disinfestazione a Castelletto, tenere finestre chiuse

Nuovo caso “importato” a Genova di dengue, la malattia infettiva trasmessa dalla zanzara aedes presente in paesi tropicali e subtropicali. Stavolta nella zona di Castelletto.

Per ridurre il rischio di trasmissione della malattia infettiva, presente in paesi tropicali e subtropicali, il Comune oggi ha riferito di avere disposto un piano di bonifica per abbassare rapidamente la densita’ della zanzara tigre nella zona in cui ha sede il luogo di lavoro della giovane infetta, che recentemente ha fatto un viaggio in Sri Lanka.

La paziente, hanno fatto sapere i responsabili dell’Asl3, sta bene ed è stata dimessa dopo una settimana di ricovero in ospedale.

“L’area interessata verra’ sottoposta al trattamento durante le ore notturne comprese fra venerdì e sabato.

Sono interessate, in particolare, via Capraia, salita Emanuele Cavallo tra i civici 68 e 98D e tra i civici 73 e 95; via Domenico Chiodo dal 5A al 7B; via Ameglia, via Piaggio, corso Firenze nell’area dei civici 12A, 15, 16, 17, 18 e dall’1 al 13 rosso; giardini Rossi, via Paride Salvago dal 4A al 16 e dal 2H rosso al 30 rosso, rampa Silvio Fellner; via Acquarone, dal 38 al 66; via Ferrari; via Pane; via Cancelliere dal civico 39 al 51 e dal 19 al 22.

In caso di pioggia il trattamento sara’ rimandato.

Gli abitanti delle vie interessate dovranno tenere le finestre chiuse fino alle 7 di venerdi’ 27, tenere gli animali in casa, ritirare l’eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici, rimuovere o ricoprire mobili e giochi per bambini dall’esterno, lavare, dall’ultimo giorno di trattamento, la frutta e la verdura coltivata nell’orto, sul balcone o davanzale, limitare il piu’ possibile la frequenza degli interventi di innaffiatura di giardini e aree verdi”.