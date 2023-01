Inaugura la mostra di Melkio il 28 gennaio allo Stradanuova di Genova dalle ore 17. A seguire dj set e spettacolo di Giorgio Montanini.

Inaugura la mostra di Melkio sabato.

Sabato 28/1 in Stradanuova una serata da non perdere: a partire dalle 17.00 fino all’inizio dello spettacolo di Giorgio Montanini (praticamente sold out), Melkio inaugura il suo studio e Galleria negli spazi del Teatro Stradanuova.

Per l’occasione si potrà fare aperitivo (6€) con birra artigianale, focaccia e formaggi del territorio organizzato da Birrificio Taverna del Vara accompagnati dal dj set de IlTede Fabio Tedeschi.

Un connubio speciale e unico tra teatro e arti visive. Un modo nuovo di vivere uno spazio dedicato allo spettacolo ed intrattenimento immerso ora anche nel mondo della pop art.

Melkio è un artista genovese che sta riscuotendo un grande successo internazionale, reduce da mostre a New York e Miami e collaborazioni con brand importanti, nonostante abbia iniziato la sua carriera solo nel 2020 durante il lockdown.

Lo stesso artista commenta:

“Lo spazio di Stradanuova è una fonte di grande ispirazione, poter dipingere ed esporre in un luogo così magico è un’esperienza straordinaria.

Stand up comedy e pop art possono sembrare mondi molto lontani fra loro ma non è così. La creatività nelle sue diverse espressioni hanno in comune l’ingegno e la creazione di un linguaggio unico, riconoscibile.

Poter quindi sviluppare diverse forme di questo linguaggio in un unico posto è qualcosa di unico che succede qui, a Genova, e sinceramente non so se ci siano altri esempi in giro. Forse siamo i primi.”

Bio Melkio

Nato a Genova nel 1984 e disegna da sempre.

Cosa significa sempre per Melkio è lui stesso a definirlo: “…fino da quando ne ho memoria ho sempre avuto una matita in mano e un foglio su cui scarabocchiare. Per me è la cosa più naturale che possa fare, l’ho sempre dato per scontato e ho sempre buttato via tutto…”

Negli anni sviluppa qualche progetto artistico occasionale, considerati come momenti di svago mentre lavorava nel settore del marketing.

Durante il lockdown del 2020 decide di dedicarsi completamente all’arte ed inizia così il suo percorso.

Melkio è un’artista phygital (physical – digital ), ovvero che lavora indifferentemente sia con la materia che con il digitale, spaziando dall’animazione per proiezioni, NFT fino alla pittura e decorazione di oggetti, riuscendo a mantenere chiara la sua identità su qualsiasi supporto.

Il suo lavoro è caratterizzato dall’utilizzo di pochi colori, prevalentemente bianco nero e rosso, una linea marcata e dal costante dialogo dei suoi personaggi.

Le sue opere trasmettono all’osservatore il loro carattere romantico. I concetti, molto intimi, sono declinati nelle sue opere d’arte, dagli argomenti sociali a quelli fantascientifici, tradotti in un linguaggio dall’ispirazione infantile, talvolta surreale.