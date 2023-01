Recco, via dell’alloro nuovo muro. Restyling luci in passeggiata

Recco, via dell’alloro nuovo muro di contenimento. Restyling luci in Lungomare Bettolo.

Muro di contenimento in via dell’Alloro. Da domani, 25 gennaio, inizio allestimento del cantiere. Le ruspe e i primi mezzi di cantiere, accompagnati dalle transenne, faranno la comparsa in via dell’Alloro. Prenderà il via, da domani 25 gennaio, l’intervento per la costruzione del muro di contenimento a sostegno della strada e per i lavori di canalizzazione delle acque meteoriche.

«Si tratta di un’opera molto importante in quanto andrà a mitigare il dissesto idrogeologico, puntando a risolvere il problema degli allagamenti in occasione di intensi fenomeni meteorologici, e a riqualificare la viabilità nelle frazioni». Sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Il progetto, ha un costo di 55mila euro. L’opera è stata finanziata attraverso la linea di “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2”. Un finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione è stato istituito il divieto di transito veicolare in via dell’Alloro nel tratto compreso tra il fosso Cotella e salita Faveto dalle ore 8 alle ore 16.30, dal lunedì a venerdì, a partire da domani e fino al termine lavori previsto in 60 giorni, ad eccezione per gli scuolabus e i mezzi di soccorso; nelle stesse aree, e sempre fino alla fine dei lavori, sarà vietato sostare.

Iniziano le attività di manutenzione sui pali della luce in passeggiata a mare.

Una nuova serie di interventi in cantiere sono stati predisposti dall’Amministrazione comunale per risolvere nell’immediato alcune criticità presenti sul territorio. Nello specifico, sono iniziate le attività di manutenzione ai pali della luce in passeggiata a mare. Dopo il crollo, avvenuto lo scorso settembre. Uno dei lampioni, probabilmente a causa di un cedimento strutturale non funziona.

«Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato dagli operai del Comune – spiegano Gandolfo e Peragallo – e saranno controllati, in via preventiva, tutti gli altri pali della luce per mettere in sicurezza quelli che ne avranno bisogno. Ovviamente si tratta di interventi precauzionali in attesa di dar corpo al progetto di riqualificazione del lungomare di Recco». ABov