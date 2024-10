In vasca Serie A1, Pro Recco vs De Akker Bologna 14-5, la squadra genovese vince e convince alla prima di campionato

In vasca Serie A1, Pro Recco vs De Akker Bologna 14-5: in una Lavagna gremita i campioni d’Italia battono la De Akker Bologna 14-5 con quattro gol di Condemi, in acqua contro il fratello. Decisivo il break del terzo tempo con i ragazzi di Sukno che superano sei volte Valle scavando il solco.

Nel terzo tempo i ragazzi di Sukno dilagano: Hallock prende l’ascensore sul secondo palo e schiaccia il 6-2, imitato da Cannella in controfuga e dalle superiorità capitalizzate da Fondelli e Condemi. La controfuga di Younger manda i campioni d’Italia in doppia cifra, ma il gol più bello di giornata è di Iocchi Gratta: una sequenza di finte in stile cowboy e tiro imparabile sotto la traversa (11-2). Partita in ghiaccio e ultimi otto minuti che i biancocelesti controllano senza problemi preparandosi alla sfida di Euro Cup contro la Mladost Zagabria di giovedì. PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, L. Demarchi, G. Cannella 1, A. Younger 1, A. Fondelli 2, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, M. Iocchi Gratta 1, S. Scarmi, F. Condemi 4, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf. All. SuknoDE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson, H. Rouwenhorst, M. Bragantini, K. Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo 2, A. Condemi, S. Luongo 1, E. Cocchi 1, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini 1. All. Mistrangelo Arbitri: Ricciotti e Braghini

Parziali: 3-1, 2-1, 6-0, 3-3. Superiorità numeriche: Pro Recco 6/10 + un rigore e De Akker 2/12. F. Condemi (R) fallisce un rigore (esecuzione irregolare) a 3’00 del primo tempo. Negri (R) e Pedrielli (D) subentrano a Del Lungo e Valle a inizio quarto tempo. Spettatori 600 circa. “Era la prima di campionato e all’inizio abbiamo faticato un po’ a rompere il ghiaccio – le parole di Andrea Fondelli – davanti avevamo una buona squadra, attrezzata in ogni ruolo: il fatto che abbiano fatto solo cinque gol significa che in difesa abbiamo disputato un’ottima partita. Bene noi nella seconda metà di gara, ma abbiamo ancora tanti margini di miglioramento”.PRO RECCO WATERPOLO-DE AKKER TEAM 14-5 Si riparte e il mancino di Gallo trova l’incrocio, i biancocelesti sbattono un paio di volte su Valle, ma il portiere bolognese nulla può sull’uomo in più trasformato alla perfezione prima da Condemi e poi da Presciutti, che a 4 secondi dalla sirena segna il 5-2 che conduce le squadre al cambio campo. Nel giorno dell’esordio di Haverkampf, è Di Fulvio, con l’uomo in più, a segnare il primo gol in campionato dei biancocelesti dopo 110 secondi dall’avvio. L’ex Luongo pareggia un minuto più tardi, poi la Pro Recco va sul +2 con Condemi e Echenique, in controfuga, per il 3-1 che chiude il tempo.

Foto allegata (Credit Schenone)